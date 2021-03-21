2021/03/21 | 12:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلن وزير التربية علي حميد، اليوم الأحد، إطلاق بث القناة التربوية للأطفال، فيما عده إنجازاً انجازاً جديداً تحققهُ الوزارة والحكومة بعد مرور 50 عاماً على بث أول منصة تعليمية تُعنى بالطلبة.وذكرت الوزارة في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” إنه “بمتابعة مباشرة من وزير التربية علي حميد الدليمي وبالتعاون مع منظمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تعلن عن إنجاز تحقق بعد 50 سنة المركز الخبري الوطني.

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