التربية تعلن إطلاق محطة تربوية للأطفال

2021/03/21 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أطلقت وزارة التربية ممثلة بمديرية التلفزيون التربوي، اليوم الأحد، القناة التربوية الثانية (العراق Kids التربوية) وذلك ضمن خطة الوزارة والفضائية التربوية لتطوير عملية التعلم (عن بُعد) بالتعاون مع منظمة اليونسيف.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "خطوة اطلاق القناة التربوية الثانية (العراق Kids التربوية) تُعد اول اجراء حكومي بهذا الاتجاه منذ انطلاقة (قناة العراق التربوية) في خمسينيات القرن الماضي، حيث سيتم بثها على قمر نايل سات بنظام (HD) عالي الدقة".

وتابع ان "القناة الجديدة (العراق Kids التربوية) تستهدف تلاميذ المرحلة الابتدائية وذلك لمنحهم وقتا إضافيا لبث الدروس المخصصة لهم وبطرق تعليمية مميزة ومختلفة من خلال بث هذه الدروس بطريقة الرسوم المتحركة ضمن برنامج (حسن وريم) بالإضافة الى الدروس التفاعلية، كما تعرض القناة التي تعتبر ضمن تشكيلات مديرية التلفزيون التربوي برامج محببة للاطفال لزرع القيم النبيلة وبعض البرامج التي تُعنى بالحافز النفسي والاجتماعي لهذه الفئة العمرية المهمة".

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