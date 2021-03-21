2021/03/21 | 12:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اذعة الناصرية: وعود بنصب محطة جديدة لانتاج الكهرباء سعة 450 ميكا في ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/21 | 12:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اذعة الناصرية: وعود بنصب محطة جديدة لانتاج الكهرباء سعة 450 ميكا في ذي قار) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اذعة الناصرية: وعود بنصب محطة جديدة لانتاج الكهرباء سعة 450 ميكا في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).