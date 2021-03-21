لجنة الزراعة النيابية تؤكد عدم منح اجازات الاستيراد لكافة انواع الاسماك

2021/03/21 | 12:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية عدم منح اجازات الاستيراد لكافة انواع الاسماك من اجل حماية المنتج المحلي.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان صحفي تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان” اللجنة والوزارة داعمة لمربي الاسماك وقطاع الاسماك للارتقاء بالمنتج المحلي الذي حقق خلال الفترة الماضية انجازات كبيرة من خلال دعم وحماية المنتج الوطني بعد خطط منع الاستيراد، ودعم القطاع الزراعيوالتي تحققت بعد الجهود المتواصلة في متابعة هذا الملف المهم لدعم الاقتصاد الوطني..

واضاف الشمري انه : تم الاتفاق مع الوزارة على عدم منح اجازات الاستيراد لكافة انواع الاسماك نظرا لوجود الاكتفاء الذاتي منها ومن اجل حماية المنتج المحلي ودعم المربين.

وشدد على ان : قطاع الاسماك مهم وحيوي للبلد لتوفير الامن الغذائي للمواطن فضلا عن امكانية اقامة مشاريع متطورة للمربين والاستفادة من الكفاءات العلمية والتي من شأنها تطوير الثروة السمكية وزيادة الانتاجية.

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