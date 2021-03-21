2021/03/21 | 12:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف النائب عن كتلة الحكمة النيابية اسعد المرشدي ، عن أسباب تأجيل التصويت على الموازنة الأسبوع المقبل “.

وقال المرشدي في تصريح لوكالة “خبر برس” ان” هناك خلاف مع الوفد الكردي ولم تتوصل الكتل السياسية التوصل الى اتفاق في الفقرة التي تخص مخصصات الإقليم “، مبينا ان” الكتل الشيعية اشترطت إضافة فقرة في الموازنة لإلزام الكرد بتسليم كافة موارد النفط وفي حال اخلالها بالاتفاق قطع عنها موازنتها “.

وأشار الى ان ” تحالف الفتح طالب التصويت على كافة الدرجات الخاصة بالوكالة ليكونوا بالأصالة والتصويت على الهيئات “، موضحا ان هناك اتفاق على تمرير 315 الف للحشد الشعبي ، ولكن المفسوخة عقودهم والفاحصين هناك بعض الخلاف عليها “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف لـ(واخ) أسباب تأجيل التصويت على الموازنة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف لـ(واخ) أسباب تأجيل التصويت على الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).