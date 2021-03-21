2021/03/21 | 12:12 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلافات فيسبوكية تودي بحياة كربلائي واعتقال متهمين أحدهما سرق 60 مليونا في بغداد

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، يوم الأحد، عن مقتل شخص إثر خلافات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت القيادة في بيان، إن "تفاصيل القضية عندما بدأت استخبر قسم مكافحة الإجرام بوجود جثة شخص مرمية في قضاء الحر متأثرة بطلق ناري"، مشيرة إلى أن "قائد شرطة كربلاء اللواء احمد علي زويني وجه بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة الاجرام وثلة من الضباط والمنتسبين لكشف ملابسات الجريمة وبعد جهود مستمرة وعمل متواصل من قبل فريق العمل وبعملية امنية ومهنية وتقنية عالية وخلال ساعة واحده فقط تم القبض على المتهمين الثلاثة".

وتابعت "بعد مواجهة المتهمين بالادلة انهاروا واعترفوا صراحةً قيامهم بقتل المجنى عليه وذلك بسبب خلافات فيما بينهم كون المجنى عليه كان يقوم بسبهم وشتمهم عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)".

وأشارت القيادة إلى "ضبط السلاح المستخدم بالجريمة وهو مسدس نوع هواك نوع 9ملم والدراجة النارية التي كان يقودها المتهمين عند تنفيذهم جريمة القتل كما صدقت اقوالهم قضائياً بالاعتراف كما اجري كشف الدلالة على محل الحادث بدلالتهم وجاء مطابق لاعترافاتهم وتمت إحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

وفي السياق أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد القبض على متهم بالخطف وآخر بسرقة 60 مليون دينار في بغداد.

وقالت القيادة في بيان، إن "قوة من مكتب مكافحة اجرام الدورة تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بعملية خطف في منطقة الرستمية ، بعد توفر معلومات بوجود حادث خطف في المنطقة المذكورة على الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث".

وأضافت "بعد التحري وجمع المعلومات وتفعيل المصادر السرية تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم وتم توقيفه وفق المادة 421 ق.ع .



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه إلى القضاء لينال جزائه العادل".

ولفتت إلى أن "مفارز مكتب مكافحة اجرام حسينية المعامل ألقت القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره ( 60 مليون دينار عراقي ) من إحدى الدور السكنية في منطقة حسينية المعامل شرق العاصمة بغداد".

وأوضحت أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات التي أثمرت عن القاء القبض على السارق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد تدوين أقواله ابتدائيا و قضائيا بالاعتراف بارتكابه للجريمة وتم توقيفه وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات".

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