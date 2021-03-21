“سيروم” يرجئ موعد تسليم شحنات اللقاح إلى ثلاث دول

2021/03/21 | 12:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت وكالة “رويترز”، بان معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح أعلم كلا من السعودية والمغرب والبرازيل بأن الإمدادات القادمة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا ستتأخر بسبب ارتفاع الطلب المحلي، في الوقت الذي يعمل فيه المعهد على زيادة الطاقة الإنتاجية.ويأتي هذا التأخير في الوقت الذي تتعرض فيه الهند، أكبر منتج للقاحات في العالم، لانتقادات محلية […]

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