الانبار تؤجل عودة الاسر النازحة الى مناطق سكناها لهذا السبب

2021/03/21 | 12:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة ، الاحد، عن ارجاء عودة الاسر النازحة الى مناطق سكناها المحرر في عموم مدن الانبار .وقال ابو ريشة في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” حكومة الانبار وبالتنسيق مع القوات الامنية والجهات الاخرى المشرفة على مخيمات النزوح ارجئت عودة الاسر النازحة الى مناطق سكناها […]

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