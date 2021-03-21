2021/03/21 | 12:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واع

أعلن التلفزيون الايراني ، اليوم الاحد، وقوع انفجار بإحدى ساحات مدينة سراوان جنوب شرق إيران

وذكر التلفزيون الايرني أن" تفجيرا نفذته مجموعة ارهابية في بإحدى ساحات مدينة سراوان جنوب شرق البلاد ".

يتبع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفجير إرهابي في إيران) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفجير إرهابي في إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).