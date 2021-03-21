التجارة تعلن تجهيز المواطنين بوجبة جديدة من زيت الطعام

2021/03/21 | 12:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت وزارة التجارة، الأحد، عن تجهيز المواطنين بوجبة جديدة من مادة زيت الطعام في بغداد والمحافظات ضمن مفردات البطاقة التموينية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنها "سبق وان تعاقدت مع المناشئ الوطنية لشراء 10 الاف طن وتم تجهيزها الى المحافظات في حين تعاقدت الوزارة مع 36 الف طن من المناشئ الوطنية وباشرت مراكز التسويق في بغداد والمحافظات بتجهيزها لوكلاء المواد الغذائية ومن ثم للمواطنين".

واضافت، انها "ستقوم بالتعاقد لشراء كميات جديدة من مادتي زيت الطعام والسكر من المناشئ الوطنية وتوقيع عقود اخرى مع المناشئ العالمية لتجهيز مادة الرز وفق مناقصات والاليات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء".

ودعت الوزارة المواطنين الى "مراجعة الوكلاء، لاستلام حصصهم من مادة زيت الطعام، في الوقت الذي تستعد فيه لتجهيز مادة كاملة من مفردات البطاقة التموينية بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك والتعاقد لشراء كميات اخرى بعده".

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