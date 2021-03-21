بالصور.. احتفال غير مسبوق بنوروز في خانقين

2021/03/21 | 12:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة خانقين وضواحيها عصر امس السبت 20/3/2021 احتفالية جماهيرية كبرى غير مسبوقة، وذلك احتفاء بقدوم اعياد نوروز المجيدة ورأس السنة الكوردية الجديدة 2721

فقد زينت الشوراع والمحال التجارية والمركبات بالاعلام الكوردستانية، وارتدى المواطنون رجالا ونساء الزي الكوردي المميز وهم يتجمهرون حول المشاعل في مركز الدينة، وكانهم يتحدون جائحة كورونا..بينما بدأ عدد من الفرسان وهم يرتدون الزي الكوردي الكلاسيكي بتقديم عروض وهم على جوادهم..

وتناغمت الاحتفلات امع ايقاد شعلة النوروز بانشاد الاغاني الفولكلورية الكوردية والقومية وبدأت الدبكات الكوردية على شكل حلقات واسعة تتناغم مع الاغاني السريعة والخاصة بعيد النوروز القومي..

وعكست الاحتفالات روح التعايش السلمي بين ابناء المجتمع.



اذ شارك فيها جميع الاطياف والمذاهب والقوميات التي تشكل موزائيك المجتمع الخانقيني..



وكانت الاعلام الكوردستانية والزي الكوردي الابرز في كل المشاهد، وهي رسالة واضحة تؤكد كردستانية خانقين المتجذرة عبر تاريخ المدينة...



كما شارك كل القوى الرصينة في خانقين المناسبة بروح الانسان الخانقيني والكوردستاني الاصيل...



وشارك اعضاء مركز تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني الكوردستاني فرحة الجماهير،، وبهذا الصدد هنأ العضو القيادي المهندس هيرش حبيب مسؤول مركز تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني الكوردستاني ابناء خانقين واطرافها وابناء الشعب الكوردي وعموم العراق معربا عن سروره لمشاركة الاحتفالية مع رفاقه واهله واصدقائه، ومتمنيا ان يحمل النوروز رسالة الوئام والسلام والطمأنينة ورفع الحيف والظلم عن المواطنين وان يكون فاتحة الخير للشعب الكوردي وتحقيق مطاليبه المشروعة.



وعاهد المهندس هيرش حبيب النضال من اجل نيل كامل الحقوق في المناطق الكوردستانية المستقطعة والسهر على راحة مواطنيها..

ومن الجدير بالذكر، انيط مهمة ايقاد الشعلة الرئيسة في وسط المدينة الى الشاب فرهاد حسين نجل شهيد العلم حسين احمد عزيز الذي استشهد اثناء احتجاجات واسعة ضد القوات العراقية التي اقتحمت مدينة خانقين عام 2016

وعبر فرهاد نجل الشهيد حسين احمد عن شعوره وهو يوقد شعلة نوروز قائلا: اشعر بالفخر كما اشعر ان ابي معي وروحه تحوم حولنا، وان دمه لم يذهب سدى..

ومن جانبه اوضح الناشط المدني المعروف سرور علي حيثيات الاستعدادات التي جرت قبل موعد الاحتفالية، مؤكدا انه وبمعية نخبة من النشطاء المدنيين واعلاميين قامو طوعا وعلى نفقتهم الخاصة بتهيئة مكان الاحتفالية وتشييد الشعلة المربعة الاضلاع التي رمزت الى اجزاء كوردستان الاربعة، مبينا ان رئاسة بلدية خانقين التابعة لاقليم كوردستان اخذت على عاتقها تهيئة الشعلة الرئيسية الثانية، فيما قامت بلدية خانقين/ديالى بتشييد الشعلة الضوئية..

وككل الاعوام السابقة خرج المواطنون والعوائل اليوم 21 نوروز الى ضواحي المدينة، حيث الاجواء النوروزية مستمتعين بالربيع المبكر الحبلى بالزهور والمروج والقداح..

PUKmedia مكتب خانقين/ عباس حميد رشيد

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