إطلاق بث القناة التربوية للأطفال في أول إجراء حكومي من نوعه منذ الخمسينيات

2021/03/21 | 12:17 - المصدر: وكالة ناس

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وزير التربية يعلن اطلاق بث القناة التربوية للاطفالويعتبره انجازاً جديداً تحققهُ الوزارة والحكومة بعد مرور 50 عاماً على بث اول منصة تعليمية تُعنى بالطلبة

بمتابعة مباشرة من قبل معالي وزير التربية الأستاذ علي حميد الدليمي وبالتعاون مع منظمة اليونسيف اطلقت وزارة التربية ممثلة بمديرية التلفزيون التربوي ، القناة التربوية الثانية (العراق Kids التربوية) وذلك ضمن خطة الوزارة والفضائية التربوية لتطوير عملية التعلم (عن بُعد) خدمة لطلبتنا وتلاميذنا الأعزاء.

وأوضحت الوزارة عبر البيان الذي أوردهُ المكتب الإعلامي ، ان خطوة اطلاق القناة التربوية الثانية "العراق Kids التربوية" تُعد اول اجراء حكومي بهذا الاتجاه منذ انطلاقة (قناة العراق التربوية) في خمسينيات القرن الماضي ، حيث سيتم بثها على قمر نايل سات بنظام (HD) عالي الدقة .

وتابع البيان ان القناة الجديدة (العراق Kids التربوية) تستهدف تلاميذ المرحلة الابتدائية وذلك لمنحهم وقتا إضافيا لبث الدروس المخصصة لهم وبطرق تعليمية مميزة ومختلفة من خلال بث هذه الدروس بطريقة الرسوم المتحركة ضمن برنامج (حسن وريم) بالإضافة الى الدروس التفاعلية ، كما تعرض القناة التي تعتبر ضمن تشكيلات مديرية التلفزيون التربوي برامج محببة للاطفال لزرع القيم النبيلة وبعض البرامج التي تُعنى بالحافز النفسي والاجتماعي لهذه الفئة العمرية المهمة .

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