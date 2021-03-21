دراسة: “عادة يومية” تقيك من الإصابة بمرض السكري

2021/03/21 | 12:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ توصلت دراسة علمية جديدة إلى “عادة يومية” تقيك من الإصابة بمرض السكري.وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن “الدراسة توصلت إلى أن تناول وجبة الإفطار قبل الساعة 8:30 صباحا يمكن أن يقلل من مقاومة الإنسولين في جسم الإنسان، ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2”.وأوضحت أن “الإنسولين، الذي يسمح للغلوكوز بالدخول […]

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