تربية الانبار: اكثر من نصف مليون تلميذ وطالب يؤدون امتحانات الكورس الاول ونصف السنة

2021/03/21 | 12:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..اعلن مدير عام تربية محافظة الانبار نافع حسين الدليمي، الاحد، عن توجه اكثر من 500 الف تلميذ وطالب توجهوا لأداء الامتحانات امتحانات الكورس الاول ونصف السنة وسط اجراءات صحية وامنية غير مسبوقة للحيلولة دون تسجيل اصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا بين صفوف طلبة المدارس .وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/ ان” اكثر من 500 الف تلميذ وطالب توجهوا الى المراكز الامتحانية لإداء امتحانات الكورس الاول ونصف السنة بعد ان استكملت مديرية تربية الانبار وبالتنسيق مع دائرة صحة المحافظة والقوات الامنية كافة الاجراءات وتهيئة كل المستلزمات الضرورية بالإضافة الى تزويد المدارس بأجهزة تعفير اثناء دخولهم الطلبة لمدارسهم في خطوة تهدف الى تهيئة الاجواء المناسبة للطلبة وتذليل كافة المعوقات “.وأضاف ان ” مديرية تربية الانبار وجهت كافة ادارات المدارس بتطبيق شروط اللجنة العليا للسلامة الوطنية من حيث ارتداء الكمامات والتباعد بعد اجراء عمليات التعقيم والتعفير لكافة الابنية المدرسية”.وأوضح الدليمي، أن “القوات الامنية تقوم بعملية تسهيل للكوادر التعليمية اثناء فترة الامتحانات وعدم شمولهم بقرار الحظر الصحي الشامل المطبق لهذا اليوم في عموم مدن الانبار “.يشار الى ان مديرية صحة الانبار وبالتنسيق مع الدوائر المعنية نفذت عمليات تعقيم وتعفير لكافة الابنية المدرسية قبيل انطلاق امتحانات الكورس الاول ونصف السنة.



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