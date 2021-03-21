وزير التربية يعلن اطلاق بث القناة التربوية للاطفال

2021/03/21 | 12:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادبالتعاون مع منظمة اليونسيف اطلقت وزارة التربية ممثلة بمديرية التلفزيون التربوي، القناة التربوية الثانية (العراق Kids التربوية) وذلك ضمن خطة الوزارة والفضائية التربوية لتطوير عملية التعلم (عن بُعد) خدمة لطلبتنا وتلاميذنا الأعزاء.وأوضحت الوزارة عبر البيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “خطوة اطلاق القناة التربوية الثانية “العراق Kids التربوية” تُعد اول اجراء …

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