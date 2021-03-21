في بابل وذي قار.. النزاهة تضبط حالات اختلاس وجباية أموال خلافاً للقانون

2021/03/21 | 12:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الأحد، تنفيذها عمليتي ضبط متهمين بجباية الأموال بصورة مخالفة للقانون في محافظتي بابل وذي قار، فيما بينت وجود اختلاس وفروقات في مبالغ الجباية.وذكرت الدائرة، في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه أن “شعبة التحري والضبط القضائي في مكتب تحقيق بابل تمكنت من ضبط ثلاثة من موظفي …

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