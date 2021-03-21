أمريكية تعثر على ملجأ من القنابل الذرية في غرفة نومها!

2021/03/21 | 12:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكتشفت جينيفر ليتل من كاليفورنيا بابًا سحريًا في غرفة نومها، يؤدي إلى ملجأ مهجور، يستخدم في حال التعرض لهجوم بالقنابل الذرية.ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، عثرت جينيفر على المكان صدفة عندما كانت تنقل الأثاث في أرجاء المنزل.وطلبت من زوجها النزول لتفقد المكان، لتكون المفاجأة.



وجدوا تحت الغرفة أسرّة بطابقين وووعاء خاص بالبول ورفوف مع الإمدادات الغذائية.وفي البداية، اعتقدت المرأة أن المبنى بني خلال الحرب العالمية الثانية، ليتضح فيما بعد أن المنزل نفسه تأسس عام 1951، لذلك كان الملجأ يهدف إلى حماية سكان المنزل من القنابل الذرية.ووفقًا لجنيفر، كانت كاليفورنيا تعتبر المنطقة الأقل حماية في الولايات المتحدة، وهذا هو السبب في أن مثل هذه المخابئ في منازل منتصف القرن العشرين هي ممارسة شائعة.



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