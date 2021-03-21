بالوثيقة.. الحلبوسي يحيل هذا مشروع الصندوق السيادي الى الحكومة

2021/03/21 | 12:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عن وثيقة لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، تظهر موافقته على احالة مشروع الصندوق السيادي الى الحكومة....

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