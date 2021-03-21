برشلونة يتحدى عناد سوسيداد في الليجا

2021/03/21 | 12:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعةيحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على ريال سوسييداد، اليوم الأحد، على ملعب “أنويتا”، ضمن مواجهات الجولة 28 من منافسات الدوري الإسباني، في لقاء يسعى من خلاله البارسا لتحقيق الفوز لمواصلة مطاردة أتلتيكو مدريد على الصدارة.يحتل برشلونة المركز الثالث فى جدول ترتيب “الليغا” برصيد 59 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد برصيد 63 نقطة، فيما يهدف ريال سوسييداد لتحقيق الانتصار، من أجل حجز بطاقة اللعب في الموسم المقبل بالدوري الأوروبي، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 45 نقطة.ويخوض اليوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المباراة رقم 768 له مع برشلونة في تاريخه، ليتخطى رقم تشافي الذي شارك في 767 مباراة، ويصبح “البرغوث” الأكثر مشاركة مع الفريق الكاتالوني في التاريخ.ويعتمد برشلونة بقيادة مديره الفني رونالد كومان، على نجمه الأول ليونيل ميسي في الخط الهجومي، حيث يحتل النجم الأرجنتيني صدارة هدافي “الليغا” هذا الموسم برصيد 21 هدفاً، بجانب الثنائي الفرنسي عثمان ديمبيلي، وأنطوان غريزمان.أما فريق ريال سوسييداد، فيعتمد على نجميه المتألقين في الخط الأمامي، المهاجم الشاب ميكيل أويارزابال الذي سجل 10 أهداف هذا الموسم، والمهاجم السويدي ألكسندر إيساك الذي أحرز 12 هدفاً.



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