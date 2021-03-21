وزير الدفاع الايراني يهنئ نظيره العراقي بنوروز: مظهر للقوة الإلهية

2021/03/21 | 12:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..هنأ وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيراني العميد امير حاتمي، الاحد، وزراء الدفاع وقادة القوات المسلحة للدول الصديقة والمجاورة في المنطقة بحلول عيد النوروز.وبارك العميد حاتمي في رسائل منفصلة، وزراء الدفاع والقوات المسلحة في العراق تركيا والهند وأرمينيا وتركمانستان وباكستان وطاجيكستان وجمهورية أذربيجان وأفغانستان وأوزبكستان وقيرغيزيا وكازاخستان بمناسبة النوروز.و اعتبر وزير الدفاع، النوروز من التقاليد التراثية العريقة التي تحمل رسالة المحبة والرحمة ومظهرا من مظاهر القوة الإلهية الخالدة والتي نبعت من الفكر الغني للأسلاف الذين تركوا هذا الإرث القيم.وتمنى وزير الدفاع لجميع شعوب العالم وخاصة شعوب المنطقة، عاما مليئا بالوحدة والتضامن والسلام والطمأنينة بعيدا عن الامراض والحروب.



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