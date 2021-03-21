2021/03/21 | 12:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بابل

أفاد مصدر امني من محافظة بابل، اليوم الأحد (21 آذار 2021)، باستهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على الطريق السريع في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت على رتل دعم لوجستي تابع لقوات التحالف الدولي على الطريق السريع في محافظة بابل".

وأشار إلى أن "الانفجار لم ينجم عنه تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية".وفي وقت وآخر، تُستهدف أرتال الدعم اللوجستي التابعة للتحالف الدولي، بعبوات ناسفة على الطرق السريعة في مختلف المحافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي في بابل - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي في بابل - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).