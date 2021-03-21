2021/03/21 | 12:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 13 دقیقة

445 مشاهدة

قال السياسي المستقل، ليث شبر، الاحد، ان تحويل المؤسسة القضائية إلى أداة لقمع الأصوات الوطنية، أخطر مما تفعله الميليشيات بأضعاف.

وكاتب شبر تغريدة على "تويتر" اليوم، (21 آذار 2021)، إن "تحويل المؤسسة القضائية إلى أداة لقمع الأصوات الوطنية لا يختلف أبدا عما تفعله الميليشيات بل أخطر من ذلك بأضعاف".

وأوضح، "لأن الميليشيات سيتم حلها عاجلا أم آجلا وهي دخيلة على الدولة".

وأضاف، "بينما المؤسسة القضائية هي الركن الرئيسي فيها فإذا فسدت فسد كل ما حولها وحينها سنفقد كل أمل في بناء الوطن".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي عراقي ينبه على أمر أخطر من الميليشيات بأضعاف) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسي عراقي ينبه على أمر أخطر من الميليشيات بأضعاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).