وزير الصحة من ذي قار : المستشفى التركي سيدخل الخدمة الفعلية في أيار المقبل

2021/03/21 | 12:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار – واع- زهراء صباحأكد زوير الصحة حسن التميمي خلال زيارته الى محافظة ذي قار أن المستشفى التركي في المحافظة سيدخل الخدمة الفعلية في شهر أيار المقبل.وذكرالتميمي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) ، أن" المستشفى التركي سيدخل الخدمة الفعلية شهر أيار القادم ".وأعلن التميمي خلال المؤتمر تخصيص 6 مراكز لغسل الكلى في اقضية محافظة ذي قار فضلا عن مشروع لتأهيل مستشفى الحسين (ع) التعليمي خلال هذا العام.من جانبه أكد محافظ ذي قار المكلف عبد الغني الاسدي على تفاؤله بافكار وزارة الصحة ومتابعة وزيها الميدانية للواقع الصحي في المحافظة".

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