2021/03/21 | 12:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مسؤول مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني ستران عبد الله رسالة الى جماهير شعب كوردستان بمناسبة اعياد نوروز.

وقال ستران عبد الله في رسالته اليوم الاحد:

مبارك نوروز لجماهير شعب كوردستان.



لجميع الذين يعتبرون نوروز فرح وسرور.



لجميع الذين يعتبر نوروز عندهم مناسبة لجولة اخرى من النضال القومي والوطني.



فرصة لتجدد عهد النضال ضد الظلم والاحتلال.



فرصة النضال للحقوق والوجود.

لجميع الشعوب اصحاب النار اللهيبة لهذه الملحمة الشرقية لصراع كاوه وضحاك.

مبارك للذين يجعلون من بشرى الربيع بشرى الهام لمواجهة الكوارث والوباء وفي مقدمتها مكافحة ضحاك كورونا وضحاك ظلمنا وظلمهم.



ضحاك الشوفينية والبولبوليزم.

مبارك لجميع رفاقي في صفوف الاتحاد الوطني الكوردستاني ليوصلوا النهار بالليل في السنة الجديدة للتقويم الكوردي لاهداف (السلام، الديمقراطية، حقوق الانسان وتقرير المصير).

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ستران عبد الله يوجه رسالة بمناسبة نوروز) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ستران عبد الله يوجه رسالة بمناسبة نوروز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).