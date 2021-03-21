عشرات الضربات الجوية في العراق.. وعملية خاطفة شمالي بغداد

2021/03/21 | 12:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت قيادة العمليات، تنفيذ عشرات الضربات الجوية ضد أهداف شمالي البلاد، فيما كشفت نتائج عملية أمنية في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للعمليات، أنّ "طائرات التحالف نفذت سلسلة من الضربات الجوية بلغت 133 ضربة خلال عشرة أيام، بالتنسيق مع الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب، في جبال (قره جوغ) ضمن قاطع عمليات نينوى".

وأضاف البيان، أنّ الضربات "أسفرت عن تدمير 61 وكرًا و 24 كهفًا، وقتل عدد من الإرهابيين".

فيما أشارت في بيان آخر، إلى تنفيذ عملية أمنية من قبل القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد والفرقة السادسة، والفوج الأول باللواء الأول قوات خاصة، "في بساتين البو شهاب في قضاء الطارمية".

وأوضح البيان، أنّ العملية أسفرت عن "العثور على ثلاثة أوكار للإرهابيين تحتوي مواد غذائية، حيث تم تفجيرها من قبل الجهد الهندسي والعثور على عبوة ناسفة، فضلاً عن العثور على مادة نترات الأمونيا وعجينة C4 ومادة الكبريت".

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