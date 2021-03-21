نعي رسمي لرسام كاريكاتير عراقي مغترب.. وفاة أحد مؤسسي ’الفن الرفيع’

2021/03/21 | 12:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

توفي بسام فرج رسام الكاريكاتير، وأحد المؤسسين البارزين لهذا الفن في العراق.

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وقال وكيل وزارة الثقافة والسياحة والاثار نوفل ابورغيف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (21 اذار 2021)، إنه "بمزيد من الحزن والأسى تنعى وزارة الثقافة والسياحة والاثار رحيل أحد رواد الصحافة الثقافية الهادفة وأبرز اعمدة المؤسسة الرائدة (دار ثقافة الاطفال) الرسام المغترب الرائد (بسام فرج) الذي ظلَّ اسماً لامعاً وشاخصاً لأكثر من خمسة عقود تكللت بالعطاء والعمل الرصين في صياغة فن الكاريكاتير وترسيخه في العراق، وأحد المؤسسين المميزين لهذا الفن الرفيع، حيث أسهم في تطويره وترصينه على امتداد مسيرته الزاهرة".

وأضاف البيان، "لقد كان الراحل الكريم قلماً غنياً ووعياً جمالياً فاعلاً ومؤثراً الى جانب مجموعة رائعة من الزملاء الفنانين والرسامين في تكريس معالم الهوية الصحفية والثقافية والجمالية لمجلتي (مجلتي والمزمار) منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، وها هو اليوم يختتمُ تلك الرحلةَ المضيئةَ بعيداً عن ديارهِ وأهلهِ وتلامذتهِ وجمهوره، فلهُ الرحمةُ ولذويه ومحبيه الصبر والسلوان".

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