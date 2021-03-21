الحرس الثوري: انفجار يستهدف ساحة في مدينة إيرانية

2021/03/21 | 12:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في تفجير إرهابي استهدف مدنيين في مدينة سراوان بجنوب شرق إيران.وقال مقر القدس في القوات البرية بالحرس الثوري الإيراني في بيان، انه “عند الساعة التاسعة والنصف (بالتوقيت المحلي)، صباح اليوم، نفذت جماعة إرهابية على صلة بالاستكبار العالمي، عملية إرهابية عمياء في إحدى ساحات مدينة سراوان، حيث أدى انفجار إرهابي إلى مقتل شخص واحد وجرح ثلاثة آخرين من المارة”، ويذكر أن هناك امرأة بين المصابين.وشهدت مدينة سراوان، الواقعة في إقليم سيستان وبلوشسيتان المحاذي للحدود الباكستانية بجنوب شرق إيران، اضطرابات الشهر الماضي، قتل على أثرها عدد من مهربي […]

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