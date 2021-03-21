رئيس أركان الجيش العراقي يطلع على خطة تأمين طريق الحج البري

2021/03/21 | 12:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله، إلى ناحية النخيب للاطلاع على طريق الحج البري.

وذكرت مصادر، ان يار الله وصل ناحية النخيب للاطلاع على جاهزية القوات المشتركة وتأمين طريق الحج البري، وأضافت أن رئيس أركان الجيش تفقد القطعات العسكرية وتابع عملها الأمني في ناحية النخيب ومنفذ عرعر الحدودي، فضلا عن متابعة عمل الجهد الهندسي في إكمال الساتر الأمني بين تلك المناطق.

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