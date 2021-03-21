الحلبوسي مهنئا بعيد نوروز: نتطلع إلى تحقيق التلاحم الوطني في مواجهة التحديات

2021/03/21 | 12:50 - المصدر: قناة التغيير

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أعرب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، عن تطلعه إلى تحقيق التلاحم الوطني في مواجهة التحديات بمناسبة حلول أعياد نوروز

وفي تغريدة على تويتر هنأ الحلبوسي الشعب العراقي في كردستان وجميع المحتفلين بأعياد نوروز، معربا عن تطلعه إلى تحقيق التلاحم الوطني والوئام ووحدة الموقف والهدف في مواجهة التحديات.

نهنئ شعبنا العراقي في كردستان وجميع المحتفلين بأعياد نوروز.



وبهذه المناسبة نتطلع إلى تحقيق التلاحم الوطني والوئام ووحدة الموقف والهدف في مواجهة التحديات.

كل عام وأنتم بألف خير

— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) March 21, 2021

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