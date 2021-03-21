2021/03/21 | 12:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم الاحد، ايقاف عملية ابتزاز شخص لعائلة بنشر صور ابنتهم ذات ال 13 عاماً.وقالت الشرطة المجتمعية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنها “تمكنت في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية من إيقاف عملية ابتزاز مارسها شخص بحق عائلة بتهديدهم بنشر صور ومحادثات ابنتهم ذات ال ١٣ عاما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة المجتمعية توقف ابتزاز شخص لفتاة بسن 13 المركز الخبري الوطني.

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