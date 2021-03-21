مقتل شخص واصابة أربعة آخرين بتفجير إرهابي جنوب شرق ايران

2021/03/21 | 12:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن مقر القدس التابع للقوة البرية لحرس الثورة الإسلامية، الأحد، وقوع حادث إرهابي في مدينة سراوان التابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران، أسفر عن مقتل شخص وجرح ثلاثة.واوضح البيان ان الانفجار وقع في الساعة 9:30 من صباح اليوم، نفذته مجموعة إرهابية في إحدى ساحات مدينة سراوان، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة مواطنين بينهم امراة من المارة.وتقع مدينة سراوان في محافظة سيستان وبلوجستان، على بعد 343 كم جنوب شرق زاهدان، مركز المحافظة.انتهى/25

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