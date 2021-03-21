التربية تعلن اطلاق بث القناة التربوية للاطفال 

2021/03/21 | 12:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اطلقت وزارة التربية وبالتعاون مع منظمة اليونسيف القناة التربوية الثانية (العراق Kids التربوية) ضمن خطة الوزارة والفضائية التربوية لتطوير عملية التعلم (عن بُعد) .وأوضحت الوزارة في بيان ان: خطوة اطلاق القناة التربوية الثانية "العراق Kids التربوية" تُعد اول اجراء حكومي بهذا الاتجاه منذ انطلاقة (قناة العراق التربوية) في خمسينيات القرن الماضي ، حيث سيتم بثها على قمر نايل سات بنظام (HD) عالي الدقة .وتابع البيان ان : القناة الجديدة (العراق Kids التربوية) تستهدف تلاميذ المرحلة الابتدائية وذلك لمنحهم وقتا إضافيا لبث الدروس المخصصة لهم وبطرق تعليمية مميزة ومختلفة من خلال بث هذه الدروس بطريقة الرسوم المتحركة ضمن برنامج (حسن وريم) بالإضافة الى الدروس التفاعلية .وبينت: ان القناة التي تعتبر ضمن تشكيلات مديرية التلفزيون التربوي تعرض برامج محببة للاطفال لزرع القيم النبيلة وبعض البرامج التي تُعنى بالحافز النفسي والاجتماعي لهذه الفئة العمرية المهمة ./انتهى3

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