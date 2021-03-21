احباط محاولة تسلل لداعش في حوض / أنجانة / شمال بعقوبة

2021/03/21 | 12:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أحبطت قوة امنية مشتركة محاولة تسلل لداعش في منطقة / أنجانة / شمال بعقوبة .مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان قوة من الجييش وباسناد الحشد الشعبي تاحبطت محاولة تسلل داعشية الى حوض / أنجانة / شمال بعقوبة بعد رصدهم عبر الكاميرات الحرارية .واضاف ان الارهابيين فروا صوب الوديان بعد فشل محاولتهم نتيجة كثافة نيران القوة الامنية ./انتهى

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