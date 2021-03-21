الإمارات توسع حملة التطعيم ضد كورونا ابتداء من اليوم

2021/03/21 | 13:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت الإمارات جميع مواطنيها والمقيمين فيها ممن تبلغ أعمارهم 16 عاما فأكثر على التسجيل اعتبارا من اليوم الأحد للتطعيم ضد فيروس كورونا.

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