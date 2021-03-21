تحالف القوى: حل البرلمان قبل يوم واحد من اجراء الانتخابات المبكرة دستوري

2021/03/21 | 13:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكد نائب رئيس كتلة تحالف القوى رعد الدهلكي , الاحد , ان قرار نواب الكتل السياسية الموقعين على حل البرلمان قبل يوم واحد من اجراء الانتخابات المبكرة قرار دستوري ولايخالف المادة الدستورية بحله , مرجحا تمديد رئيس الجمهورية للموعد الذي تم تحديده في أسبوع الى عشرة أيام .وقال الدهلكي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” اعلان اكثر من 172 نائب على حل البرلمان قبل يوم واحد من الموعد الرسمي الذي حدده مجلس النواب في العاشر من شهر تشرين الأول لايخالف المادة الدستورية الخاصة بحل البرلمان ” , مبينا ان ” المادة الدستورية تؤكد على البرلمان حل نفسة (خلال) ستين يوما ولم تقل ( قبل ) ستين يوما ” .وأضاف ان ” توقيع نواب من مختلف الكتل السياسية يؤكد الى وجود نية حقيقية لحل البرلمان وان عدد التواقيع سيزداد خلال الأيام المقبلة ” , مرجحا “تمديد رئيس الجمهورية للموعد الذي تم تحديده في أسبوع الى عشرة أيام ” .يذكر ان اكثر من 172 نائبا اعلنوا امس السبت خلال مؤتمر صحفي تحديد التاسع من شهر تشرين الأول موعدا لحل البرلمان أي قبل يوم واحد من اجراء الانتخابات المبكرة .



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