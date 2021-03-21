(الام) حضارة وجود صنعت الحياة

2021/03/21 | 13:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع - علي جاسم السوادفي سكون الفجر البارد بينما يخرج عاملا بسيطا يفتش عن لقمة خبز في احد (مساطر) العمال يتشبث ببقايا حلم عالقا في مخيلته، وبينما الجميع يغفو في ذلك السكون، يلوح بين الافق صوت موسيقى تشبه صوت العصافير العابثة بين الازقة وهو يناديه (محروس بالله وليدي) حينها يتبدد الوجع وتنتهي المشاق ليبدأ هذا العامل يومه بعزيمة الفارس الذي يتجه صوب ساحة المعركة.هكذا هو صوت الام فلسفة النجاح في الحياة فلولا هذا الدعاء الذي لا يتعدى الثلاث كلمات لما كان للوجود بقاء، وما كان للحضارة ان تصمد في وجه الصعاب والتحديات.اليوم وفي ذكرى عيدها الازلي لازال الجميع اطفالا وهم يجلسون في حضرت امهاتهم والجميع يحتفي يستذكر ذلك الحنان المتدفق والروح الهائمة في عشقها، فما قصة هذا اليوم؟ ومتى بدأ؟.ويرى البعض انه من لاجحاف بحق الام تحديد يوما لها وهي تحتل كل الايام وكل اوقاتنا الا ان أغلب دول العالم تحتفل بيوم 21 آذار بعيد الأم، لتكريم الأمهات والاحتفاء بإنجازاتهن في تربية أجيال المستقبل.ويشغل موعد عيد الأم وجدان العديد من الأشخاص حول العالم، للاحتفال بأمهاتهن وتكريمهن بأجمل الهدايا في هذه المناسبة المهمة.وتعود فكرة أول احتفال في العالم لعيد الام عندما قامت مواطنة امريكية تدعى " آنا جارفيس" أول احتفال بعيد الأم، وكان ذلك عام 1908، حيث أقامت آنا احتفالاً بعيد أمها في احدى الكنائس وبعد ذلك أخذ الناس يقلدونها.ويعد العراقيون هذا اليوم واحد من اهم الايام حيث تختلف الاساليب في الاحتفاء بالامهات، فبعضهم من يقيم حفلا يجمع فيه جميع افراد العائلة للاحتفاء بأمهم، بينما يحتفل اخرون بامهاتهم عن طريق التهاني وارسال الهدايا والاستماع الى الاغاني المخصصة للام، ويتزامن عيد الحب في العراق مع اعياد نوروز حيث تكون هذه المناسبة مميزة لجميع العائلات.وعن هذ المناسبة يقول احمد حسين (موظف) إن " هذا اليوم مهم بالنسبة لي لان امي مقعدة وتحتاج الى تشجيعا معنويا ، فاقوم اني واخوتي بتنظيم حفلا صغيرا لها".المواطنة امل محمد (ربت بيت) استذكرت هذه المناسبة بدمعة لانها فقدت والدها منذ اربع سنوات وقالت إن " هذا اليوم بالنسبة لي مؤلم جدا لكني لم انسى ان استذكر امي من خلال توزيع الطعام على روحها واتصدق للفقراء".علاء نصيف (صاحب محل) قال إن " العراقيين شعب محب للحياة ولا يترك اي مناسبة الا واحياها، وعيد الام بالنسبة لهم مهم جدا، حيث تشهد المحال حركة كبيرة للتبضع، لان الجميع يشتري هدايا لامهاتهم، وحتى انا شخصيا اخذ هدية لامي".

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