الداخلية: إيقاف عملية ابتزاز الكترونية في بابل

2021/03/21 | 13:17 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، إيقاف عملية ابتزاز شخص لعائلة بنشر صور ابنتهم ذات الـ13 عاماً.وقال إعلام الشرطة المجتمعية في بيان، إن “الشرطة المجتمعية تمكنت من إيقاف عملية ابتزاز مارسها شخص بحق عائلة بتهديدهم بنشر صور ومحادثات ابنتهم ذات الـ13 عاماً على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل المال في محافظة بابل”.واضاف “حيث استطاعت المجتمعية الوصول إلى المبتز ومواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه بجريمته، واتخذت بحقه الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب الفتاة، وتنبيه وحث العائلة إلى مراقبة سلوك أبنائهم وكيفية استخدامهم للهواتف الذكية بطريقة آمنة وباشراف وتوجيه من […]

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