بالصور.. دوكان في اول ايام نوروز

2021/03/21 | 13:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه العديد من السياح اليوم الاحد 21/3/2021 في اول ايام فصل الربيع واعياد نوروز الى قضاء دوكان التابع لمحافظة السليمانية.

وتشهد المناطق السياحية في اقليم كوردستان استقبالا كبيرا للسياح بمناسبة اعياد نوروز.

PUKmedia جمال سركتي- تصوير: شاد ابراهيم

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