الدهلكي: التأجيل أفضل من تمرير الموازنة من دون التوصل إلى تفاهمات

2021/03/21 | 13:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو مجلس النواب رعد الدهلكي إن الموازنة العامة تمثل سياسة الحكومة لعام كامل وأن تأجيل التصويت عليها أفضل من تمريرها من دون التوصل إلى تفاهمات تصب بمصلحة جميع مكونات الشعب العراقي.

وأكد الدهلكي أهمية الخروج بموازنة توافقية بين الجميع دون اقصاء لأي طرف وتلبي طموحات الشعب وهذا يتطلب دراستها بشكل دقيق على الرغم من أهمية عدم تأخير إقرارها خاصة وان البلاد تمر بتحديات اقتصادية وصحية وسياسية وقرب موعد الانتخابات البرلمانية وهذا يتطلب الخروج بموازنة متكاملة تدعم العملية السياسية والديمقراطية في العراق.

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