2021/03/21 | 13:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري، الكرد خاصة والعراقيين بصفة عامة بمناسبة أعياد نوروز.

وقال الشيخ جمال الضاري، في تغريدة على صفحته بمنصة تويتر، نؤكد بهذه المناسبة أهمية تعميق روابط الأخوة بين العراقيين، وضرورة تعزيز وحدة المجتمع العراقي، وإنهاء جميع الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، من أجل ان ينعم الشعب العراقي بالاستقرار والحياة الكريمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الضاري: نشدد على ضرورة إنهاء جميع الملفات العالقة بين بغداد وأربيل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الضاري: نشدد على ضرورة إنهاء جميع الملفات العالقة بين بغداد وأربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).