نائبة تكشف البند الخلافي بين القوى الشيعية والكردية بشان الموازنة

2021/03/21 | 13:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشفت عضو مجلس النواب منى الغرابي، الاحد، عن اضافة الكتل الشيعية فقرة تتضمن قطع الاموال المرسلة من بغداد الى اربيل في حال عدم ايفاء الاقليم بتعداته النفطية، مبينة ان تلك النقطة تسببت بانسحاب الكرد من الجلسة.وقالت الغرابي في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” الفقرة التي اضافتها القوى السياسية الشيعية هي تتلخص بقطع الاموال الشهرية التي تسلم من بغداد الى اربيل في حال امتناع اربيل عن تسليم النفط الى بغداد بشكل مباشر وهذا ما رفضته القوى الكردية”.واضافت الغرابي أن “البرلمان عازم على تطبيق الدستور في الموازنة ولا يمكن السماح لاقليم كردستان بانتقائية بنود الاتفاقات ومنح بغداد الكمية التي تحددها من النفط “.واوضحت اننا “نملك الاغلبية النيابية المطلقة ونتجه الى تمرير الموازنة خلال الايام المقبلة بالاغلبية السياسية في حال اصرار حكومة كردستان على عدم تنفيذ الاتفاقيات”.انتهى/ 25د

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