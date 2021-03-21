الشرطة المجتمعية توقف عملية ابتزاز شخص لعائلة في بابل

2021/03/21 | 13:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اوقفت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية عملية ابتزاز مارسها شخص بحق عائلة بتهديدهم بنشر صور ومحادثات ابنتهم ذات ال ١٣ عاما على مواقع التواصل الاجتماعي، مالم يدفعوا له مبلغا ماليا، في محافظة بابل.وقالت في بيان إن : مفارزها استطاعت الوصول إلى المبتز ومواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه بجريمته، واتخذت بحقه الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب الفتاة، وتنبيه وحث العائلة على مراقبة سلوك أبنائهم وكيفية استخدامهم للهواتف الذكية بطريقة آمنة باشراف وتوجيه من العائلة./انتهى3

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