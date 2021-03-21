وزير الصحة: نيسان المقبل سيشهد افتتاح المستشفى التركي في ذي قار

2021/03/21 | 13:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن وزير الصحة حسن التميمي ان شهر نيسان المقبل سيشهد افتتاح المستشفى التركي.وذكر التميمي في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ ذي قار عبد الغني الاسدي بحسب شبكة اخبار الناصريةان ، المستشفى التركي سيتم افتتاحه خلال نيسان المقبل وسيدخل الخدمة في شهر ايار ويكون بديلا لمستشفى الحسين التعليمي ".واضاف، ان مستشفى الحسين التعليمي سيخضع الى مرحلة تأهيل كاملة ليتم الاستفادة منه خلال الفترة المقبلة "./انتهى٢

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