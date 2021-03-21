يار الله يصل عرعر للاطلاع على تأمين الحركة التجارية مع السعودية

2021/03/21 | 13:27 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله، اليوم الأحد، إلى منفذ عرعر الحدودي، للاطلاع على تأمين الحركة التجارية مع السعودية.وقال مراسلنا، إن يار الله وصل منفذ عرعر الحدودي لاطلاع على تأمين الحركة التجارية مع المملكة السعودية، والاطلاع على جاهزية القوات المشتركة وتأمين طريق الحج البري.وأضاف، أن يار الله تابع عمل الجهد الهندسي في اكمال الساتر الامني بين النخيب ومنفذ عرعر الحدودي، وأشرف على حفر الخندق الأمني بين الناحية والمنفذ، لتعزيز الأمن في هذه المنطقة.

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