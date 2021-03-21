نائبة: لن نصوت على إقرار الموازنة الا في حالة إرجاع سعر صرف الدولار السابق

2021/03/21 | 13:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت النائب وفاء الشمري، اليوم الاحد، عدم التصويت على إقرار الموازنة الا في حالة إرجاع سعر صرف الدولار إلى السابق وتضمين حقوق جميع المحاضرين والآجراء اليومين.وأكدت الشمري في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه أن “المتضرر الوحيد هو المواطن البسيط وإبقاء سعر الصرف الا ما هو عليه سيسبب نسبة فقر كبيرة في المرحلة …

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