2021/03/21 | 13:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة النقل، اليوم الاحد، جدول رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم الاثنين الموافق 22- 3-2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على جدول رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم الاثنين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على جدول رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم الاثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).