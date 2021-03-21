رغم كورونا. .. احتفالات عيد نوروز تعم كردستان (بالصور)

2021/03/21 | 13:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني رغم انتشار وباء كورونا بنسختيه المستجدة والمتحورة، فإن لعيد النوروز القومي مكانة خاصة لدى الأكراد، ليس في كردستان العراق فقط، وإنما في جميع أماكن وجودهم في مختلف أجزاء العالم.فالأكراد لا يتوانون عن الاحتفال بعيد النوروز والاحتفاء به، تحت مختلف الظروف، حيث يتم إشعال النار تعبيرا عن انطلاق الاحتفالات.وتعقد المناسبات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رغم كورونا.



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احتفالات عيد نوروز تعم كردستان (بالصور) المركز الخبري الوطني.

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