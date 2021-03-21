إصابات كورونا عربيًّا: العراق 4674 ولبنان 2253 والكويت 1347

2021/03/21 | 13:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم

تسجيل 4674 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛

ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى

789390 إصابة.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي بتسجيل 32

حالة

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