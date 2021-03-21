روسيا تسجل 371 وفاة و9299 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/03/21 | 13:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية الروسية عن تسجيل

371 وفاة و9299 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر تقرير الغرفة الخاصة بمكافحة تفشي

وباء كوفيد19 اليوم أن مجموع الوفيات

الحاصلة نتيجة الإص

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