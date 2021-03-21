2021/03/21 | 13:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت القوات العراقية القبض على تسعة

إرهابيين من تنظيم “داعش” في محافظة

نينوى شمال العراق.

وأفاد إعلام الحشد الشعبي في بيان صحفي

اليوم الاحد بأن “قوة من اللواء 30 في

الحشد الشعبي نفذت عملية أمنية لملا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات العراقية تلقي القبض على تسعة إرهابيين في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات العراقية تلقي القبض على تسعة إرهابيين في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).